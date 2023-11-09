Общество

В Волгограде простятся со старейшим преподавателем «Серебряковки»

Общество 09.11.2023 09:37
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09.11.2023 09:37


В Волгограде сегодня, 9 ноября, проводят в последний путь старейшего преподавателя Волгоградской консерватории имени Серебрякова Маргариту Александровну Григорьеву, сообщает V102.RU. Кандидат искусствоведения, профессор кафедры истории и теории музыки отдала полвека учебному заведению.

— 6 ноября ушла из жизни ветеран труда федерального значения, выдающийся педагог-теоретик — Маргарита Григорьева. Она скоропостижно скончалась на 82-м году, — рассказали информагентству в консерватории. — Блестящий педагог, выдающийся музыковед-исследователь, яркая творческая индивидуальность, добрый, сердечный человек — такой Маргарита Александровна навсегда останется в сердцах всех, знавших и любивших ее.

Уточняется, что будущий преподаватель окончила Саратовское музыкальное училище и Саратовскую консерваторию. В «Серебряковке» Маргарита Григорьева преподавала сольфеджио и гармонию, анализ музыкальных произведений и полифонию, а также разработала спецкурс «Эволюции ладовых систем», создала уникальную методику обучения гармонии детей.

Ее ученики в дальнейшем продолжали обучение в ведущих российских вузах, в том числе в Московской государственной консерватории имени Чайковского, Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова, Российской Академии музыки имени Гнесиных. Многие поступили в аспирантуру, защитили диссертации и в настоящее время работают в Волгограде, других регионах России и за рубежом. 

Церемония прощания с Маргаритой Григорьевой пройдет сегодня в 10.10 в ритуальном зале «Память», расположенном в Дзержинском районе Волгограда по улице Землячки, 74/15.

Фото и коллаж: Волгоградская консерватория имени Серебрякова, Алексей Костяков ИА «Высота 102» 

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