



В Краснооктябрьском районе Волгограда из-за дорожно-транспортного происшествия образовалась километровая пробка на проспекте Ленина. По сообщению волгоградских водителей, из-за ДТП транспорт в районе проспекта Металлургов движется со скоростью не более пяти километров в час.

– На Первой продольной столкнулись «Газель» и Nissan Juke, – сообщают волгоградские автолюбители. – Авария с виду незначительная, но в разгар рабочего дня из-за этой неприятности образовалась мертвая пробка. От 39-й Гвардейской дивизии до «Красного Октября» еле плетемся.





Водители уточняют, что автомобильный затор наблюдается в северном направлении. В сторону Центрального района движение абсолютно свободно.

Фото: архив ИА «Высота 102»

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