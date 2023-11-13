Происшествия

В Волгограде ДТП спровоцировало «мертвую» пробку на Первой продольной

Происшествия 13.11.2023 14:32
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13.11.2023 14:32


В Краснооктябрьском районе Волгограда из-за дорожно-транспортного происшествия образовалась километровая пробка на проспекте Ленина. По сообщению волгоградских водителей, из-за ДТП транспорт в районе проспекта Металлургов движется со скоростью не более пяти километров в час. 

На Первой продольной столкнулись «Газель» и Nissan Juke, – сообщают волгоградские автолюбители. – Авария с виду незначительная, но в разгар рабочего дня из-за этой неприятности образовалась мертвая пробка. От 39-й Гвардейской дивизии до «Красного Октября» еле  плетемся. 


Водители уточняют, что автомобильный затор наблюдается в северном направлении. В сторону Центрального района движение абсолютно свободно. 

Фото: архив ИА «Высота 102»

Скриншот: Яндекс.Карты

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