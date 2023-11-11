Пассажирку с экстренно севшего в Волгограде самолета отпустили домой

Общество 11.11.2023 13:57
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11.11.2023 13:57
Здоровью пассажирки, из-за которой накануне, 10 ноября, в Волгограде незапланированно приземлился самолет Сочи-Нижний Новгород, ничто не угрожает. Как пояснили V102.RU в комитете здравоохранения Волгоградской области, 55-летняя женщина была доставлена в больницу №25, после проведенного обследования ее направили на амбулаторное лечение.Борт авиакомпании «Северный ветер», следовавший из Адлера в Нижний Новгород, по данным телеграм-канала Aviaincident, накануне совершил посадку в аэропорту Гумрак из-за больного пассажира.
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