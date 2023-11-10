Волгоградские повара соревнуются за звание лучших в России

Волгоградские повара начинают сражение за звание лучших на Всероссийском конкурсе «Лучшая школьная столовая» Финал стартует сегодня во Владикавказе. В этом году региональные этапы конкурса прошли в 77 регионах России, в них приняли участие более 25 тысяч школ – это больше половины всех школ страны. В федеральный тур вышли 400 участников из 68 регионов.

Два года подряд волгоградские школы и повара становились призерами конкурса. В числе лучших были столовые МОУ СШ №75 Красноармейского района и 12 гимназии Краснооктябрьского района.

В этом году наш регион представлен в трех номинациях. «Лучшая столовая сельской школы-2023», в этой категории свои умения покажут повара МКОУ «Октябрьский лицей» Калачевского района Волгоградской области. В номинации «Лучшая столовая города-миллионника-2023» Волгоград представляет МОУ Гимназия №5 Ворошиловского района. За звание «Лучший повар-2023» будет бороться шеф-повар МОУ Гимназии №5 Олег Кравчук. Оператором питания в гимназии является компания «Виво Маркет».

В финале участников ждет: «Кулинарный поединок» школьных поваров, выставка тематических столов «Школьное питание 3.0», блиц-турнир «Три вопроса от родителей», квест-практикум «Безопасный пищеблок».

Награждение победителей в номинациях «Лучшая столовая сельской школы-2023», «Лучшая столовая города-миллионника-2023» пройдет 14 ноября в Москве на площадке Международной выставки-форума «Россия».

Напомним, что ежегодный Всероссийский конкурс организован Федеральным центром мониторинга питания обучающихся Министерства Просвещения Российской Федерации. В состав оргкомитета вошли представители Минпросвещения России, Федерального центра мониторинга питания обучающихся, Российского движения школьников, Общественной палаты, региональных органов управления образованием, родительской общественности, ассоциаций, профильных предприятий и НИИ. Волгоградский регион представляет Алла Владимировна Порхун, заместитель руководителя по работе с общественностью Ассоциации «ПСПиОН».