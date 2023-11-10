Город в Волгоградской области 14 ноября проверят на прочность

В Волжском Волгоградской области пройдут учения по отработке действий в условиях ЧС природного характера, сообщает V102.RU. Мероприятие запланировано на следующей неделе.

— 14 ноября будут отработаны механизмы действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера на дорогах. Службы отработают вводные при штормовом ветре, снеге, морозах и заносах, — рассказали в администрации города-спутника.

Уточняется, что акцент сделают на наличии необходимой спецтехники для аварийно-спасательных работ и тестировании устройств связи.

Напомним, в Волгоградской области в начале октября проверили на прочность гражданскую оборону. В регионе прошли всероссийские масштабные учения.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»