Волгоград вошел в топ-5 городов для путешествий в ноябре





Волгоград вошел в список из пяти городов России, где в ноябре можно насладиться солнцем и хорошей погодой, сообщает «Астрахань 24» со ссылкой на сервис «Туту.ру».

Эксперты сервиса путешествий проанализировали климатические данные, цены на авиа- и ж/д-билеты, а также отзывы туристов и составили рейтинг мест, куда стоит отправиться, если вы пропустили бархатный сезон.

Кроме Волгограда в топ-5 вошли Астрахань, предсказуемо Краснодар, Сочи и Геленджик. Как отмечают аналитики, все эти города Юга России имеют теплый и комфортный климат.

Напомним, что в Волгограде в этом году действительно выдалась солнечная и теплая осень. Однако вопреки расхожему мнению синоптики заявляют, что температурный рекорд не побит. В предыдущие годы в Волгограде фиксировались куда более высокие температуры в ноябре. К примеру, 4 ноября 2013 года в городе-герое было +22 градуса.

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»