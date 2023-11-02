Общество

Волгоградцам рассказали, когда уйдет тепло и каких сюрпризов ждать от погоды

Общество 02.11.2023 13:10
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02.11.2023 13:10


Вновь наступившее тепло в начале ноября жители Волгограда и области, приготовившиеся к холодам, уже нарекли аномальным. В отдельные дни столбики термометров показывали +18 градусов. Начальник отдела гидрометеорологического обеспечения Волгоградского гидрометцентра Наталья Алатырцева рассказала V102.RU, что происходит с погодой, перекрыты ли температурные рекорды и каких еще сюрпризов ждать от осени. 

— Установившийся над Казахстаном антициклон способствует притоку теплых воздушных масс в Волгоградскую область. Периодически такая теплая  погода, которая многим кажется аномальной, повторяется. Каких-либо температурных рекордов не зафиксировано. К примеру, 4 ноября 2013 года в Волгограде было +22 градуса, — объясняет Наталья Алатырцева. 

По словам специалиста, первая декада ноября в Волгограде будет теплее, если сравнивать со среднемноголетними значениями. 

— Такой прогноз дал Росгидромет. А вот количество осадков в первые десять дней ноября не превысит пределов нормы, — говорит синоптик. — Но уже в ближайшие дни стоит ждать небольшого понижения дневных температур. В Волгоградской области столбики термометров покажут +10...+15 °С, в Волгограде температурные значения не превысят +12...+14 °С. В День народного единства местами ожидаются дожди. После 4 ноября по области дневные температуры будут держаться в районе +10...+15 °С, ночью значения упадут до +2...+7 °С, в отдельные ночи при прояснении температура упадет до нуля градусов. 

Наталья Алатырцева уточнила, когда волгоградцам стоит доставать зимнюю обувь. 

— Предварительно, первые серьезные холода прогнозируются в третьей декаде последнего осеннего месяца. Именно в этот период дневные температуры преодолеют нулевую отметку и устремятся к отрицательным значениям, — резюмировала начальник отдела гидрометеорологического обеспечения Волгоградского ЦГМС. 

Согласно данным сервиса Gismeteo, первые дневные отрицательные температуры волгоградцы смогут на себе ощутить уже 19 ноября. В эти сутки в областном центре за окном будет -4 °С. Также с воскресенья по вторник зарядит снег. С 20 по 30 ноября в городе на Волге среднесуточные температурные значения будут колебаться в пределах от -1 до -3 градусов.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

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