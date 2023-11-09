Общество

Легендарный танк «Т-70» в Волгограде передадут музею-заповеднику

Общество 09.11.2023 18:29
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09.11.2023 18:29


В Волгограде сегодня, 9 ноября, на заседании городской думы депутаты рассмотрели несколько проектов, касающихся действующих Правил землепользования и застройки. Один из проектов, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу гордумы, подразумевает передачу в федеральную собственность – музею-заповеднику «Сталинградская битва» – памятного знака «Танк-Т-70». 

Напомним, что легкий танк Т-70 в 2007 году был обнаружен на дне болота в устье реки Червленой. Члены казачьего поискового отряда подняли танк Т-70 на поверхность. При обследовании было обнаружено, что внутри советской боевой машины находились останки двух членов экипажа. Ко 2 февраля 2008 года, в канун празднования 65-й годовщины Сталинградской победы, танк был установлен на постамент в Советском районе. 

Легендарный танк включен в реестр муниципального имущества, закреплен в оперативном управлении за МБУ «ЖКХ Советского района», – сообщили сегодня, 9 ноября, в Волгоградской городской думе. – Планируется, что после официальной передачи объекта в федеральную собственность героический свидетель Сталинградской битвы обретет постоянную прописку в экспозициях музея-заповедника «Сталинградская битва». 

Останется легкий танк на своем месте или будет перевезен на территории музея-заповедника, пока не уточняется. В настоящее время он находится на улице им. маршала Василевского в Волгограде.

Фото, видео: memorial.vdv-s.ru

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