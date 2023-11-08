Общество

«Маленький принц» унес с собой сердца зрителей и артистов

Общество 08.11.2023 16:39
0
08.11.2023 16:39


В театре «Царицынская опера» с огромным успехом прошла премьера мировой постановки «Маленький принц» по одноименной повести-сказке Антуана де Сент-Экзюпери. Три спектакля, показанные 4, 5 и 7 ноября, прошли с полным аншлагом, юные зрители засыпали артистов овациями и цветами. 
Музыка, написанная специально для спектакля современным композитором, заслуженным работником культуры РФ Валентином Овсянниковым, делает этот проект уникальным. Иллюстрирующая, сопровождающая голоса артистов музыка усиливает чувства и обнажает поразительную философию произведения.

На премьеру спектакля в «Царицынскую оперу» приехали почетные гости: создатель и художественный руководитель Московского детского театра эстрады, композитор, заслуженный работник культуры РФ, Валентин Овсянников, исполнительный директор Ассоциации музыкальных театров, помощник художественного руководителя Московского детского театра эстрады Наталья Зыкова. Примечательно, что именно Наталья Зыкова год назад познакомила Валентина Овсянникова и директора «Царицынской оперы», дирижера-постановщика «Маленького принца» Сергея Гринева. 
– Любой музыкальный спектакль рождается задолго до премьеры, – рассказала Наталья, – у музыкантов совпали гены и родилась уникальная постановка. Такой формат спектакля, при котором на сцене – живой оркестр, балет, солисты – артисты, голос за кадром и видеопроекция стал для меня большим открытием. При этом за 50 минут действия постоянно меняются приоритеты – то музыка, то голос, то Маленький принц выходят на первый план. Все это рождает уникальный синтез искусств. С удивлением смотрела на детей в зале, они сидели не шелохнувшись, поскольку спектакль по-настоящему увлек их вместе с родителями.

Для Валентина Овсянникова повесть-притча является главной книгой человечества, он с радостью прикоснулся к творчеству Антуана де Сент-Экзюпери. 
– Работа над музыкой для спектакля «Маленький принц» была какой-то удивительной, фантастической, – поделился эмоциями композитор. – Творческий процесс у меня занял всего пять дней. Полное погружение в уникальное произведение, ведущее хрустальную ниточку к детству, позволяет понимать кто ты, откуда, лучше понимать и собственных детей, и чужих. Нужно прожить долгую жизнь, чтобы увидеть, что на рисунке не шляпа, а удав, который съел слона. Моим любимым персонажем в пьесе является Фонарщик, на мой взгляд, он один из главных героев. Все мы в какой-то мере фонарщики и важно вовремя делать то, что должны. Особенно ценно это качество для мужчин. «Маленький принц» – удивительная книга, и совершенно не детская.
Каждый премьерный спектакль звучал немного по-разному, ведь внутреннее состояние артистов и музыкантов оказывало влияние на происходящее на сцене. Оба маленьких принца были прекрасны – пятиклассники Артём Кудинов и Роман Кузьмин мастерски справились со своими ролями.



По словам балетмейстера-постановщика Светланы Яковлевой, с ними легко было работать, оба мальчика профессионально танцуют в хореографических коллективах города и полностью включались в процесс. Артёму и Роме не нужно было ничего играть, только слушать и слышать, что говорят артисты. Златовласые мальчики удивительно похожи на принца с другой планеты и находятся в том возрасте, когда глубоко понимают и чувствуют события. 
В зале были слышны восхищенные слова юных зрителей: «Ах, и все же он его приручил!», «Какая красивая Роза!», «Посмотрите, настоящая Змея!»… 
Последние минуты спектакля не оставили равнодушными никого, читая финальный текст, Елена Плешакова, озвучивающая Принца, не смогла сдержать слез и зал заплакал вслед… 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
08.11.2023 18:20
Общество 08.11.2023 18:20
Комментарии

0
Далее
Общество
08.11.2023 18:02
Общество 08.11.2023 18:02
Комментарии

0
Далее
Общество
08.11.2023 15:18
Общество 08.11.2023 15:18
Комментарии 0

0
Далее
Общество
08.11.2023 15:08
Общество 08.11.2023 15:08
Комментарии

0
Далее
Общество
08.11.2023 14:35
Общество 08.11.2023 14:35
Комментарии

0
Далее
Общество
08.11.2023 13:21
Общество 08.11.2023 13:21
Комментарии

0
Далее
Общество
08.11.2023 13:21
Общество 08.11.2023 13:21
Комментарии

0
Далее
Общество
08.11.2023 13:01
Общество 08.11.2023 13:01
Комментарии

0
Далее
Общество
08.11.2023 12:42
Общество 08.11.2023 12:42
Комментарии

0
Далее
Общество
08.11.2023 11:48
Общество 08.11.2023 11:48
Комментарии

0
Далее
Общество
08.11.2023 10:30
Общество 08.11.2023 10:30
Комментарии

0
Далее
Общество
07.11.2023 21:16
Общество 07.11.2023 21:16
Комментарии

0
Далее
Общество
07.11.2023 18:43
Общество 07.11.2023 18:43
Комментарии

0
Далее
Общество
07.11.2023 16:52
Общество 07.11.2023 16:52
Комментарии

0
Далее
Общество
07.11.2023 16:41
Общество 07.11.2023 16:41
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:53
Под Волгоградом племянник сжег наследство тети из-за обидыСмотреть фотографии
19:33
Румба и автограф-сессии: открыта продажа билетов на Волгоград Арену на матч сборных России и КубыСмотреть фотографии
19:24
Депутаты Волгоградской облдумы поручат КСП проверить СколковоСмотреть фотографии
19:14
Эквайринг и лизинг: как сэкономить волгоградскому бизнесу в День рождения своего банка?Смотреть фотографии
18:20
«Грязи нет и людей тоже»: волгоградские фермеры собирают последние «сливки» с урожая овощейСмотреть фотографии
18:02
Волгоградская область в 2024 году потратит рекордные миллиарды на дорогиСмотреть фотографии
17:30
С избившей волгоградских врачей парой поручил разобраться БастрыкинСмотреть фотографии
16:39
«Маленький принц» унес с собой сердца зрителей и артистовСмотреть фотографии
16:12
На агробазе спикера Котовской райдумы погрузчик задавил насмерть рабочегоСмотреть фотографии
15:18
Исследование: чаще всего волгоградцы слушают музыку независимо от настроенияСмотреть фотографии
15:08
Путин посмертно наградил погибшего на новых территориях волгоградского полицейскогоСмотреть фотографии
15:05
Сильные дожди и серую хмарь прогнозируют в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:35
Под первый казачий центр в Волгоградской области выделят 21 гектар землиСмотреть фотографии
13:21
Уехавшую к жениху 12-летнюю волгоградку нашли. Она отказывается возвращаться домойСмотреть фотографии
13:21
Под Волгоградом построят казачий центр с ипподромом, тиром и музеемСмотреть фотографии
13:01
Начальник волгоградского ГУ МВД России Дмитрий Вельможко получил генерал-лейтенантаСмотреть фотографии
12:42
Волгоградец забил до смерти любовницу из-за отказа продолжить отношенияСмотреть фотографии
12:16
Волгоградцы ставят рекорды по уборке берегов озер, рек и ериков от мусораСмотреть фотографии
11:48
Сотню нарушителей режима госграницы задержали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:28
В Росрыболовстве «взвесили» будущий улов из Цимлянского водохранилищаСмотреть фотографии
10:46
Заболеваемость ОРВИ в Волгоградской области снизилась на 10%Смотреть фотографии
10:43
В Камышине задержан напавший на двух пенсионерок мужчинаСмотреть фотографии
10:30
«Сидел, как и все»: осужденный за педофилию экс-депутат Юрий Бабкин оказался на волеСмотреть фотографии
10:22
В Волгоградской области МРОТ с 2024 года вырастет до 19242 рублейСмотреть фотографии
09:55
Уходил от столкновения. Под Волгоградом две машины улетели в кюветСмотреть фотографии
08:27
Волгоградец сдал в металлолом снаряд с тротиломСмотреть фотографии
08:07
Сборная России проведет на «Волгоград Арене» открытую 15-минутную тренировкуСмотреть фотографии
21:16
Оборвались стропы. В Волгограде врачи собрали по кусочкам позвоночник разбившегося альпинистаСмотреть фотографии
20:14
В Волгограде на Водстрое пьяная пара избила приехавших на вызов врачейСмотреть фотографии
19:48
Не оставили шансов: «Динамо-Синара» продолжило победную серию в ИжевскеСмотреть фотографии
 