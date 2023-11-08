«Маленький принц» унес с собой сердца зрителей и артистов





В театре «Царицынская опера» с огромным успехом прошла премьера мировой постановки «Маленький принц» по одноименной повести-сказке Антуана де Сент-Экзюпери. Три спектакля, показанные 4, 5 и 7 ноября, прошли с полным аншлагом, юные зрители засыпали артистов овациями и цветами.

Музыка, написанная специально для спектакля современным композитором, заслуженным работником культуры РФ Валентином Овсянниковым, делает этот проект уникальным. Иллюстрирующая, сопровождающая голоса артистов музыка усиливает чувства и обнажает поразительную философию произведения.





На премьеру спектакля в «Царицынскую оперу» приехали почетные гости: создатель и художественный руководитель Московского детского театра эстрады, композитор, заслуженный работник культуры РФ, Валентин Овсянников, исполнительный директор Ассоциации музыкальных театров, помощник художественного руководителя Московского детского театра эстрады Наталья Зыкова. Примечательно, что именно Наталья Зыкова год назад познакомила Валентина Овсянникова и директора «Царицынской оперы», дирижера-постановщика «Маленького принца» Сергея Гринева.

– Любой музыкальный спектакль рождается задолго до премьеры, – рассказала Наталья, – у музыкантов совпали гены и родилась уникальная постановка. Такой формат спектакля, при котором на сцене – живой оркестр, балет, солисты – артисты, голос за кадром и видеопроекция стал для меня большим открытием. При этом за 50 минут действия постоянно меняются приоритеты – то музыка, то голос, то Маленький принц выходят на первый план. Все это рождает уникальный синтез искусств. С удивлением смотрела на детей в зале, они сидели не шелохнувшись, поскольку спектакль по-настоящему увлек их вместе с родителями.





Для Валентина Овсянникова повесть-притча является главной книгой человечества, он с радостью прикоснулся к творчеству Антуана де Сент-Экзюпери.

– Работа над музыкой для спектакля «Маленький принц» была какой-то удивительной, фантастической, – поделился эмоциями композитор. – Творческий процесс у меня занял всего пять дней. Полное погружение в уникальное произведение, ведущее хрустальную ниточку к детству, позволяет понимать кто ты, откуда, лучше понимать и собственных детей, и чужих. Нужно прожить долгую жизнь, чтобы увидеть, что на рисунке не шляпа, а удав, который съел слона. Моим любимым персонажем в пьесе является Фонарщик, на мой взгляд, он один из главных героев. Все мы в какой-то мере фонарщики и важно вовремя делать то, что должны. Особенно ценно это качество для мужчин. «Маленький принц» – удивительная книга, и совершенно не детская.

Каждый премьерный спектакль звучал немного по-разному, ведь внутреннее состояние артистов и музыкантов оказывало влияние на происходящее на сцене. Оба маленьких принца были прекрасны – пятиклассники Артём Кудинов и Роман Кузьмин мастерски справились со своими ролями.













По словам балетмейстера-постановщика Светланы Яковлевой, с ними легко было работать, оба мальчика профессионально танцуют в хореографических коллективах города и полностью включались в процесс. Артёму и Роме не нужно было ничего играть, только слушать и слышать, что говорят артисты. Златовласые мальчики удивительно похожи на принца с другой планеты и находятся в том возрасте, когда глубоко понимают и чувствуют события.

В зале были слышны восхищенные слова юных зрителей: «Ах, и все же он его приручил!», «Какая красивая Роза!», «Посмотрите, настоящая Змея!»…

Последние минуты спектакля не оставили равнодушными никого, читая финальный текст, Елена Плешакова, озвучивающая Принца, не смогла сдержать слез и зал заплакал вслед…



