В Волгограде и Волжском перестали ходить дачные автобусы

Сегодня, 6 ноября, стало последним днем курсирования дачных автобусов в Волгограде и Волжском. Как сообщили V102.RU в администрациях городских округов, в Волжском уехали на зимний перерыв автобусы №№3, №15, №41, №42, №51. Автобус № 11 «пл. Труда — п. Краснооктябрьский — СНТ “Лилия” продолжит работу в ноябре и далее в будние и выходные дни по изменённому расписанию.
По сообщению мэрии Волгограда, в областном центре прекратят работу 12 сезонных маршрутов, которые довозили дачников до 14 СНТ.
Между тем, напомним,
этим летом и осенью волгоградцы неоднократно жаловались на проблемы с дачным автобусом №109. Автобусы часто ломались и не выходили на линию, к тому же, в рейсы выпускали транспорт малой вместимости, в результате чего не все дачники могли в него втиснуться.
Фото из архива V102.RU