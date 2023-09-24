



Волгоградцы в очередной раз пожаловались на работу дачного автобуса №109. Как рассказали V102.RU горожане, дачный сезон закрывается, люди едут на участки, чтобы навести там порядок перед холодами, но добраться до СНТ «Приморье» невозможно. Волгоградцы в очередной раз пожаловались на работу дачного автобуса №109. Как рассказали V102.RU горожане, дачный сезон закрывается, люди едут на участки, чтобы навести там порядок перед холодами, но добраться до СНТ «Приморье» невозможно.





Накануне, 23 сентября, люди еле дозвонились до диспетчера ПАТП №2, которое обслуживает данный маршрут. Накануне, 23 сентября, люди еле дозвонились до диспетчера ПАТП №2, которое обслуживает данный маршрут.





Напомним, почти все лето автобус №109 курсировал с нарушением расписания. В автоколонне объясняли это поломкой транспорта и заболевшими водителями. При этом дачники уже не раз предлагали запустить до СНТ коммерческие маршрутки, если общественный транспорт работает со сбоями, однако эта идея не нашла поддержки у чиновников.

- На маршруте работает один маленький автобус, расписание не соблюдается. Очередь доходит до проходных тракторного завода, - говорят дачники.- Сказали, что автобусы сломались и в 10.10 в сторону Приморья будет последний. На вопрос «а что делать остальным людям, которые останутся на остановке и не влезут в автобус?», диспетчер бросила трубку. Кто им дал право так издеваться над людьми? В основном на дачи едут старики и впихиваться в маленький автобус до отказа - это травмоопасно в конце концов, не говоря уже о том, что это унизительно, - продолжают волгоградцы.