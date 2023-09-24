Общество 24.09.2023 11:21
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24.09.2023 11:21
Волгоградцы в очередной раз пожаловались на работу дачного автобуса №109. Как рассказали V102.RU горожане, дачный сезон закрывается, люди едут на участки, чтобы навести там порядок перед холодами, но добраться до СНТ «Приморье» невозможно.- На маршруте работает один маленький автобус, расписание не соблюдается. Очередь доходит до проходных тракторного завода, - говорят дачники.
Накануне, 23 сентября, люди еле дозвонились до диспетчера ПАТП №2, которое обслуживает данный маршрут.- Сказали, что автобусы сломались и в 10.10 в сторону Приморья будет последний. На вопрос «а что делать остальным людям, которые останутся на остановке и не влезут в автобус?», диспетчер бросила трубку. Кто им дал право так издеваться над людьми? В основном на дачи едут старики и впихиваться в маленький автобус до отказа - это травмоопасно в конце концов, не говоря уже о том, что это унизительно, - продолжают волгоградцы.
Напомним, почти все лето автобус №109 курсировал с нарушением расписания. В автоколонне объясняли это поломкой транспорта и заболевшими водителями. При этом дачники уже не раз предлагали запустить до СНТ коммерческие маршрутки, если общественный транспорт работает со сбоями, однако эта идея не нашла поддержки у чиновников.Фото читателей V102.RU
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