Водителей предупредили об угрозе на дорогах туманного региона





На стационарном посту ДПС в Городищенском районе инспекторы ГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области напомнили водителям о соблюдении правил дорожного движения в связи с погодными условиями. Напомним, сегодня в регионе отмечается осложнение обстановки на дорогах из-за густого тумана. В ближайшие три дня, по сообщению синоптиков, ситуация не изменится.





– В начале ноября возрастает риск увеличения количества ДТП, главным образом незначительных. В отдельных случаях их причиной является неготовность водителей к управлению транспортом в условиях межсезонья, когда днем плюсовая температура, а в ночное время и утренние часы отмечается ее понижение, – сообщают в главке волгоградской полиции.

Останавливая на посту водителей, инспекторы обращали их внимание на соблюдение Правил дорожного движения, особенно в условиях ограниченной видимости, вызванной снегом, туманом и дождем. Полицейские напоминали о необходимости соблюдения дистанции и бокового интервала между транспортными средствами, а также об использовании световых приборов.

Отдельные рекомендации касались смены резины на транспортных средствах. Начало ноября – самое время «переобуться».

Напоминают об правилах безопасности в ГИБДД и пешеходам. Ранние сумерки, осадки и туман снижают видимость на дорогах.

– Пешеходам следует передвигаться по тротуарам, переходить проезжую часть только по переходам и на разрешающий сигнал светофора, предварительно убедившись в безопасности, – говорят инспекторы.