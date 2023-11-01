Общество

Водителей предупредили об угрозе на дорогах туманного региона

Общество 01.11.2023 17:14
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01.11.2023 17:14


На стационарном посту ДПС в Городищенском районе инспекторы ГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области напомнили водителям о соблюдении правил дорожного движения в связи с погодными условиями. Напомним, сегодня в регионе отмечается осложнение обстановки на дорогах из-за густого тумана. В ближайшие три дня, по сообщению синоптиков, ситуация не изменится. 



В начале ноября возрастает риск увеличения количества ДТП, главным образом незначительных. В отдельных случаях их причиной является неготовность водителей к управлению транспортом в условиях межсезонья, когда днем плюсовая температура, а в ночное время и утренние часы отмечается ее понижение, – сообщают в главке волгоградской полиции. 

Останавливая на посту водителей, инспекторы обращали их внимание на соблюдение Правил дорожного движения, особенно в условиях ограниченной видимости, вызванной снегом, туманом и дождем. Полицейские напоминали о необходимости соблюдения дистанции и бокового интервала между транспортными средствами, а также об использовании световых приборов.

Отдельные рекомендации касались смены резины на транспортных средствах. Начало ноября – самое время «переобуться». 

Напоминают об правилах безопасности в ГИБДД и пешеходам.  Ранние сумерки, осадки и туман снижают видимость на дорогах.

Пешеходам следует передвигаться по тротуарам, переходить проезжую часть только по переходам и на разрешающий сигнал светофора, предварительно убедившись в безопасности, – говорят инспекторы. 

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