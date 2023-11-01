Покинувшего пост главы района Волгограда Сучкова нашли на госслужбе

Исчезнувший на некоторое время из поля зрения общественности бывший глава Красноармейского района Волгограда Роман Сучков вновь дал о себе знать, сообщает V102.RU. Чиновника привлекла исполнительная власть.
Согласно публичным данным комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, Роман Сучков занял кресло одного их заместителей председателя. На официальном сайте облкомприроды появилась фотография бывшего муниципального служащего, актуальные рабочие телефон и адрес электронной почты.
Напомним, что Роман Сучков покинул пост главы самого южного района города-героя 27 октября этого года. До этого чиновник пять лет руководил администрацией Ворошиловского района.
Фото: Роман Сучков / vk.com
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