«Больше, чем в Волгограде»: в Михайловке неожиданно подорожал проезд до 40 рублей

– Никто людей ни о чем не предупреждал, люди по привычке доставали 35 рублей, а, оказывается, проезд с сегодняшнего дня стоит уже 40 рублей, – рассказали жители городского округа. – Это больше, чем в Волгограде! Мало того, что автобусы ходят редко, так теперь еще за это надо дороже платить.
Ранее V102.RU сообщало, что жители Михайловки потребовали от властей вернуть муниципальный транспорт на дороги города. По совам жителей, в Михайловке закрывается то один маршрут, то другой. Люди элементарно не могут попасть даже с окраин города до центра. Чего уж говорить о жителях близлежащих сел, которым, в частности, по состоянию здоровья надо часто посещать врачей. При этом коммерческий транспорт представлен в основном старыми ПАЗами, в которых летом душно, а зимой – холодно.
Однако в администрации Михайловки в ответ на жалобы горожан заявили, что в бюджете городского округа нет средств на организацию муниципального транспорта.