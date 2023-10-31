Волгоградцы вторые сутки жалуются на сбои в работе Telegram

В Волгограде и области вторые сутки наблюдаются сбои в работе мессенджера Telegram, сообщает V102.RU. Пользователи жалуются на медленную загрузку фото и видео.

— «Телега» на компе нормально, а в телефоне — шиш. Сегодня снова не работает, а вчера у знакомой бодро с VPN все показывал. Не показывает аватарки, картинки и видео не грузит, все виснет, — жалуются юзеры.

По сведениям сервиса Brandanalytics, сообщения о сбоях стали появляться с 08.00 31 октября. Больше всего сообщений от жителей Ростова, Москвы, Краснодара и Волгограда. Согласно данным сервиса downradar.ru, на момент публикации о сбое сообщили 137 жителя Волгограда.

Фото: архив ИА «Высота 102»

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