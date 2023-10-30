Общество

Вот так праздник! В Волгограде школьников 6 ноября могут усадить за парты

Общество 30.10.2023 16:50
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30.10.2023 16:50


В связи с предстоящим Днем народного единства, празднование которого выпадает на выходные дни, жители Волгограда озадачились вопросом – как будут учиться их дети? Как выяснило  ИА «Высота 102», часть школьников 6 ноября могут усадить за парты, в то время как вся страна будет наслаждаться третьим подряд днем отдыха. 

Так, в ответ на запрос «Высоты 102» в комитете образования Волгоградской области сообщили, что решения об организации учебного процесса в школах, лицеях и гимназиях будут принимать чиновники в муниципалитетах. 

– Каждый муниципалитет принимает решение об организации учебного процесса самостоятельно, – дословно заявили в облкомобразования. 

Отметим, что особенно вопрос расписания в школах на 6 ноября беспокоит тех волгоградских родителей, чьи дети учатся на неделе шесть дней. Для уточнения информации об организации работы школ в Волгограде информагентство обратилось в мэрию. Здесь, в свою очередь, отметили, что окончательное решение останется за директорами учебных учреждений. 

– Те классы, которые обучаются на шестидневной учебной программе, из-за праздничного дня, 4 ноября, выйдут в школу после двух выходных в субботу и воскресенье 6 ноября. Однако, если руководство учебного учреждения решит продлить для учащихся выходные дни, для всех детей в таких организациях учебный процесс возобновится 7 ноября, – уточнили в мэрии.

Иными словами вопрос о том, предстоит детям отдыхать  три дня или два, необходимо уточнять в администрация школ, лицеев и гимназий. 

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