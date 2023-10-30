Десятки миллионов направят на охрану дорог и путепроводов в Волгоградской области

В Волгоградской области до конца 2025 года планируют обеспечить безопасность объектов транспортной инфраструктуры за десятки миллионов рублей. Об этом ИА «Высота 102» сообщает со ссылкой на размещенную в открытом доступе информацию. Особое внимание будет уделено мостам в пределах региона.

Согласно заявке федерального учреждения, готового выделить на обеспечение безопасности солидные суммы, в числе задач, которые будут поставлены перед исполнителем: принятие первоочередных мер по ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожаров, последствий ДТП на объектах транспортной инфраструктуры, но главное – предотвращение актов незаконного вмешательства (простыми словами – трактов).

Охранять транспортные объекты в Волгоградской области будут с помощью систем видеонаблюдения, мобильных постов и групп быстрого реагирования. Все звенья единой системы охраны должны будут находиться в постоянном взаимодействии с органами МВД и ФСБ в регионе.

Отметим, что аналогичные меры предпринимаются и в соседних с Волгоградской областью регионах.