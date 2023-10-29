Райцентр Волгоградской области 30 октября останется без телевидения





Временные проблемы с телевидением и радио ожидаются в Волгоградской области 30 октября. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградский ОРТПЦ, кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала возможны в трех населенных пунктах. Так, 30 октября перебои с телевидением и радио возникнут в Серафимовиче с 9-00 до 15-00 ч.

В это же время 31 октября аналогичные проблемы могут появиться у жителей поселка Образцы и станицы Малодельская Фроловского района. Помехи в трансляции коснутся пакетов РТРС-1 и РТРС-2 и связаны с проведением профилактических работ.