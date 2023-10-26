В Волгограде 12250 пассажиров смогли прокатиться на тестовом электробусе, который уже неделю курсирует по маршруту №15 «Ул. Тополевая» – «Обувная фабрика». Как сообщили V102.RU в администрации города, за семь дней электрический транспорт 718 раз проехал по маршруту, преодолев в общей сложности 5885 км.

В городской центр управления пассажирскими перевозками и в МУП «Метроэлектротранс» за это время поступило несколько отзывов об электробусе.

- Пассажиры отмечают плавность хода, комфорт перевозки и наличие зарядных устройств в салоне, - рассказали в мэрии.

Протяженность маршрута №15 составляет порядка 8 километров, а время в пути от одной конечной остановки до другой – около 30 минут. Оплатить проезд в электробусе можно транспорт картой «Волна», банковскими картами и наличными средствами.

В Волгоград, напомним, поступила партия новой техники - 21 электробус. Они находятся в парке МУП «Метроэлектротранс». После прохождения обязательной процедуры обкатки они выйдут на маршрут №15. Его планируют продлить до жд вокзала через улицы Электролесовскую, Рабоче-Крестьянскую, проспект Ленина, Порт-Саида и Коммунистическую.

Фото: администрации Волгограда