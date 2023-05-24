Общество

В Волгограде закупили 20 новых электробусов для жителей ЖК «Долина»

Общество 24.05.2023 14:31
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24.05.2023 14:31


МУП «Метроэлектротранс» заключило контракт на поставку 20 электробусов производства завода «КамАЗ». Электротранспорт приобретается за счет целевой безвозвратной федеральной субсидии, выделяемой в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы», входящей в нацпроект «Безопасные качественные дороги», сообщили V102.RU в мэрии. 

Согласно контракту ООО «Автобусный – Центр Столица» до конца года поставит электротранспорт, развивающий скорость до 70 км с запасом хода при полной зарядке аккумуляторных батарей не менее 80 км пути. Машины будут оборудованы пандусами, USB-разъемами для зарядки мобильных гаджетов и терминалами для бескондукторной оплаты проезда. Электробусы будут поставляться несколькими партиями в течение 2023 года.

Стоимость 20 электробусов, как следует из данных сайта госзаказов, составила 919 миллионов рублей. Подвижной состав планируется вывести на направление, связывающее микрорайон «Долина» с ж/д вокзалом. Зарядные станции будут установлены на территории микрорайона и в депо.


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