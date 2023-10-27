В Волгограде 439 раков изъяли у торговца и вернули в водоем

Сотрудники полиции и Россельхознадзора выявили в Волгограде 439 речных раков, которых перевозил местный предприниматель без ветеринарных сопроводительных документов.

Как сообщили V102.RU в Управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия, проверку по данному случаю осуществляли сотрудники УМВД Волгограда.

Речных раков, которых вышло на 25 кг, у предпринимателя изъяли для выпуска в естественную среду обитания. Россельхознадзор объявил предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований ветеринарного законодательства.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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