В Волгограде первый снег спровоцировал 6-балльные пробки

В Волгограде сегодня, 26 октября, горожане делятся в соцсетях видео с первым снегом. Как сообщает V102.RU, непогода спровоцировала рост ДТП и шестибалльные пробки.





Согласно данным сервиса «Яндекс. Карты», наибольшие затруднения фиксируются в Центральном, Краснооктябрьском и Ворошиловском районах. ДТП отмечены на въезде на Астраханский мост, на проспекте Маршала Жукова, на проспекте Героев Сталинграда перед въездом на мост через ВДСК.





В свою очередь синоптики прогнозируют сегодня в Волгограде утром и днем сильный дождь с ветром восточного направления с порывами до 17-22 м/с. В дневные часы температура в городе-герое не поднимется выше +3...+5 °С.

По области утром и днем пройдут местами сильные осадки в виде снега, снега с дождем. В отдельных северных районах возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололедно-изморозевые явления, на дорогах гололедица. Ветер восточный с порывами до 17-22 м/с. В дневные в регионе +2...+7 °С, в отдельных северных районах температура опустится до +1...-4 °С.

В свою очередь ГИБДД предупредила волгоградских водителей о «нелетной» обстановке на дорогах.

Скриншот: «Яндекс. Карты»

Видео: Андрей Симонов / vk.com