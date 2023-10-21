«Ты опять объелась? Да сколько можно?»

После каждого переедания волгоградка Татьяна буквально ненавидела себя за свою слабость. Но отказаться от любимых блюд женщина не могла, ведь они стали для нее и радостью, и утешением, и способом отключиться от всех проблем. Искренние истории анонимных «обжор», сумевших победить свои страсти, - в материале V102.RU.

Из-за детских психотравм Татьяна (имя изменено) буквально не знала меры в тех продуктах, которые когда - то доставляли радость ребёнку.

- У меня был пьющий отец. Но, несмотря на это, он был мягким, добрым и открытым человеком. А вот мама относилась ко мне строго, категорично. Я очень часто слышала от нее упреки и со временем поняла, что мне легче и спокойнее просто не попадаться ей на глаза. От этого в своей семье я выбрала роль потерянного ребенка. От алкоголя у меня зависимости не было, а вот еда спасала и выручала. В тяжелые моменты жизни я заедала свои эмоции и на время будто бы теряла чувствительность. Приходило какое-то отупение, - вспоминает Татьяна. – При этом меня интересовали не торты и пирожные, а достаточно приземленные блюда, которые готовили в моей родительской семье. Например, я могла съесть целую кастрюлю окрошки или объесться блинчиками. Кормила ими всю семью, отправляла близких с кухни, а сама оставалась наедине с этой смесью, продолжая жарить и есть блины. Тормозов в те моменты просто не было.

Еда в неограниченных количествах спасала женщину от гложущего чувства одиночества. Однако после дозы калорийного «обезболивания» на Татьяну наваливалось сильнейшее чувство вины и ненависти к самой себе.

- После переедания я жутко ненавидела себя. Я не могла принять, простить и посмотреть на проблему с легкостью. У меня сразу же включалось самобичевание: «Ты опять объелась! Да сколько можно?» - делится эмоциями участница сообщества «Анонимные переедающие». – Невозможность остановиться с одной стороны и невозможность оправдать себя – с другой – привели к упадническому настроению и потере всякой надежды.

Каждый поход в магазин превращался для Татьяны в «русскую рулетку». Лишь дома женщина приходила в себя и с удивлением рассматривала свои покупки.

- В магазине у меня просто терялось ощущение реальности. Мозг будто бы отключался, и только дома я доставала продукты и думала: как я могла это купить? Несмотря на то, что у меня никогда не было зависимости от алкоголя, я вдруг находила в сумках бутылку вина, сладости, которые даже не собиралась есть, - откровенничает волгоградка. – Уже после выздоровления я выработала привычку ходить за покупками со списком. Перед выходом я говорила самой себе: «Пожалуйста, пусть сегодня у меня получится взять только то, что нужно». Со временем стало получаться.

«Еда взяла на себя слишком много ролей»





В сообщество анонимных «обжор» измученная своей страстью волгоградка шла со скепсисом. Не страдая от лишнего веса, она до последнего отказывалась признать, что ей все же нужна помощь.

- В сообщество анонимных передающих я пришла в крайне потерянном состоянии. Без интереса к жизни и понимания, что мне делать дальше. И хотя мозг упорно отрицал проблему, а «обезболивающее» на время снимало симптомы, я понимала, что дальше просто некуда. Несмотря на это, сначала я была настроена настороженно. Думала: «А имею ли я право находиться здесь, раз у меня нет лишнего веса? Что мне тут делать? Проблемы с пищеварительным трактом? Я смогу их решить». Когда же я послушала истории других людей, ощутила их поддержку, то почувствовала себя в безопасности и подумала – если получилось у них, значит, получится и у меня. В тот момент во мне зародилась надежда и вера в высшую силу, которая поможет пройти этот путь. Хотя даже подруги не принимали мою беду и не раз говорили: «Вот делать тебе нечего, нашла себе занятие».

Вскоре Татьяна поняла, что еда набрала на себя слишком много ролей. Чем меньшим соблазном она становилась для женщины, тем больше удовольствий волгоградка находила вокруг себя.

- Еда стала и моим времяпрепровождением, и утешением, и способом отпраздновать что-то. Тогда я попыталась найти другие радости жизни и поняла, что мне очень нравится гулять в парке или выезжать на природу. Тогда же я вспомнила, как люблю петь. Реализуя свою несбывшуюся детскую мечту, я даже училась играть на фортепиано. На пути к выздоровлению открывались и другие радости, которые раньше я просто не замечала из-за сконцентрированности на своих проблемах. Например, общение с людьми, которые тебя понимают - понимают твои боли, твои радости. Они принимают тебя, не обесценивают чувства. В том числе благодаря этому принятию я стала обращать внимание на любые приятные мелочи. Природа, солнышко, птички - вдруг все это заново открылось для меня и помогло начать жить по-новому.

Анна: «Еда была для меня превыше всего. Ведь в ней – радость»

Анна (имя изменено) разлюбила свое отражение в зеркале в подростковом возрасте. После приема гормональных препаратов девочка резко прибавила в весе.

- В 13 лет у меня началось физическое недомогание, которое лечили гормонами. Из-за них у меня сильно прибавился вес, и я была раза в полтора больше своих сверстников, - вспоминает женщина. – Уже тогда я ощущала сильный дискомфорт, у меня появлялись комплексы. Родители запрещали есть многие продукты, я и сама пробовала всевозможные диеты, проходила тренинги, принимала лекарственные травы – в общем, делала все для быстрого расставания с лишним весом. Эффект от этого был кратковременным. Впрочем, и худеть я начинала к какому-то конкретному случаю. Впереди школьный выпускной – сажусь на диету. Надо выходить замуж – снова ограничиваю себя в еде. Эти качели были у меня постоянно.

За время беременности Анна набрала еще тридцать килограммов и вплотную подошла к внушительной отметке в центнер. Тогда женщина вновь перебрала все известные диеты и тренинги, но так и не разобралась со своей главной проблемой.

- Я ела очень много сладкого, сама того не замечая. Помню, как возвращалась с работы и по пути домой заходила в магазин за глазированными сырками. Какой бы ни была погода – хоть мороз, хоть дождь, - я съедала их на ходу. За ужином я тоже переедала, - рассказывает волгоградка. – После этого меня накрывало жгучее чувство вины, но я не могла ничего с собой поделать. Еда была превыше всего, ведь она доставляла мне радость и удовольствие.





«Сейчас уже никто не хочет накормить меня сладким»

В 2006 году Анна стала одной из первых участниц сообщества «Анонимные передающие» в Волгограде. Горя желанием похудеть, на первых порах она все же с трудом представляла свою жизнь без булочек и сладостей. Но вскоре «запретный плод» потерял для нее былую привлекательность.

- Когда из-за большого веса у меня стали разрушаться суставы на ногах, я поняла - нужно что-то менять! Пришла на группу и сразу почувствовала - это мое. Проходя 12 шагов, я наконец осознала, что еда заполняла все мое пространство, разделяла со мной печали и радости, удовлетворяла все «хотелки». В программе «Анонимных переедающих» очень многое построено на вере в высшую силу. Люди, которые не верят ни во что, применяют правило «как будто». Как будто есть. И это очень помогает не замкнуться на своей проблеме.

Порвав со своей зависимостью, Анна научилась видеть даже мимолетные поводы для радости вокруг себя.

- Не всегда мои трансформации поддерживали даже близкие. Бывало, что я приходила в гости со своей едой, а меня пытались угостить чем-то жирным или жареным. Когда же у меня сформировался свой образ питания, вес начал уходить. А чего бы ему держаться, если я исключила из рациона все мучное и сладкое? Уже 17 лет этих продуктов просто нет в моем рационе. И, если сразу после похудения знакомые вновь предлагали мне «срывные» продукты - мол, чего теперь - то бояться, то сейчас уже никто не пытается накормить меня тем же кусочком торта. Даже муж, который сначала относился к ограничениям со скепсисом, полностью отказался от сладостей. Нередко люди, которые обращаются в сообщество за помощью, удивленно пожимают плечами: «А как же я смогу?». Очень просто! Когда поймешь, что радость заключается не в том, что ты съел, а в том, как ты проживаешь этот день, какие чувства разделяешь и как выражаешь себя в этом мире.

Автор: Виктория Чумакова

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»