В Волгоградской области с 23 октября начнут отключать телевидение

С 23 по 27 октября в Волгоградской области временно отключат телесигнал в некоторых населенных пунктах, передает V102.RU. По информации волгоградского филиала РТРС, это связано с проведением профилактических работ.

Пакеты программ РТРС-1,РТРС-2 не будут показывать 23 октября с 9.00 до 15.00 в станице Слащевская Кумылженского района и с 11.00 до 17.00 в хуторе Попов.

24 октября отключат телесигнал с 10.00 до 16:00 в станице Островской Даниловского района и станице Тишанской Нехаевского района.

Под отключения 25 октября с 9:00 до 15:00 попадет хутор Деминский Новоаннинского района.

26 октября телесигнал прервется с 9:00 до 15:00 в городе Новоаннинский, а 27 октября с 9:00 до 15:00 – в хуторе Большевик Алексеевского района.

В указанное время на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования.

Отмечается, что некоторые работы могут быть отменены или перенесены на другое время из-за плохих погодных условий.

Фото из архива ИА «Высота 102»