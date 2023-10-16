Общество

Волгоград продует сногсшибательным ледяным ветром

Общество 16.10.2023 14:52
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16.10.2023 14:52


Неутешительный прогноз погоды опубликовали специалисты Волгоградского ЦГМС 16 октября. По информации волгоградских синоптиков, на смену относительно теплой погоде в городе-герое, а также по области придут дожди и пронизывающий северо-западный ветер с порывами до 22 метров в секунду. Ухудшение погоды следует ждать уже предстоящим вечером.

Так, согласно краткосрочному прогнозу специалистов регионального ЦГМС, в районах Волгоградской области во вторник ожидается не теплее +12 градусов. При этом нужно быть готовыми к тому, что дожди зарядят вечером 16 октября, а к утру 17 октября не прояснится.

Днем во вторник в регионе ожидаются кратковременные осадки, а порывы ветра будут достигать 17-22 метров в секунду. В ночь на 18 октября температура воздуха понизится до -2 градусов. Дождливая и пасмурная погода сохранится в предстоящие три дня. 

В Волгограде ночь с 16 на 17 октября будет тоже дождливой и ветреной – порывы до 22 метров в секунду, а температура воздуха не выше +7 градусов.  Днем во второй рабочий день город-герой прогреется лишь до +12 градусов. В ночь на 19 октября в Волгограде ожидают понижение ночной температуры до 0 градусов. 

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