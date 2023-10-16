Чиновники Волгограда уже определились с местом для новогодней елки





Куда поставить 12-метровую новогоднюю ель в середине октября решили в администрации Волгограда. По информации пресс-службы мэрии, искусственное дерево появится в обновленном сквере по проспекту Университетскому в Советском районе. Главный символ Нового года планируют купить на сэкономленные при благоустройстве деньги.

– Летом текущего года в сквере замостили тротуарное покрытие, обустроили линии освещения, систему орошения и парковую мебель, – рассказали в городской администрации. – Кроме того, агрономы высадили более 3500 растений и уложили рулонный газон. Также в рекреационной зоне установили светодиодную композицию в виде надписи «Советский район».

Отметим, что елка в сквере Советского района будет радовать местных жителей. О том, где разместят в этом году главную городскую ель, пока не сообщается.

– Согласно проектной документации победителю аукциона предстоит смонтировать стальной каркас с еловыми ветками-лапами. Украсят символ Нового года 460 серебряных, золотых и красных шаров различного диаметра. Также зимний арт-объект будет дополнен декоративным ограждением, – уточняют мэрии.