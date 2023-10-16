Администрация Волгограда готовится заключить контракт на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, сегодня, 16 октября, комиссия подвела итоги аукциона. На конкурс, согласно размещенным в открытом доступе сведениям, заявилась лишь одна организация – она и одержала безоговорочную победу и будет перевозить волгоградцев по автобусным маршрутам до ноября 2030 года.

Напомним, ранее информагентство сообщало о конкурсе на «Госзакупках». В проекте контракта перечислены следующие автобусные маршруты:

№ 25 «ул.им.Мясникова - ТРЦ «Акварель»

№ 88«ЖД Вокзал Пос.М.Горького»

№ 6 «ЖД Вокзал-Аэропорт»

№ 35 «Больничный комплекс – Речпорт»

№ 55 «ДК «Строитель» - Детский Центр»

№ 59 «Школа № 61 – Технологический колледж»

Компания, одержавшая победу в конкурсе, согласно заявленным требованиям, должна располагать 136 автобусами большой вместимости. Срок действия контракта – с даты его заключения (но не ранее 01.12.2023 года) по 30.11.2030 года.

Отметим, что информация о том, кто же стал единственным участником торгов и, соответственно, одержал победу и будет перевозить волгоградцев в ближайшие семь лет, пока не опубликована. Запрос с просьбой уточнить эти сведения ИА «Высота 102» направило в администрацию Волгограда.