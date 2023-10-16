



В Волгограде 52-летнему мужчине могут запретить посещать футбольные матчи в ближайшие три года. К этому, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МВД России по Волгоградской области, привело его неспортивное поведение во время игры «Ротора» на «Волгоград Арене». По информации полицейских, волгоградец перебрал с алкоголем.

Напомним, накануне на главном стадионе города-героя состоялся матч волгоградской команды с гостями из Ульяновска. Матч завершился ничьей для команд и, как выяснилось, приводом одного из болельщиков в отдел полиции.

– Во время матча было зафиксировано грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований: 52-летний волгоградец находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении мужчины составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.31 КоАП РФ - «Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований», – сообщили информагентству в ГУ МВД России по региону.

С наказанием, сообщают полицейские, предстоит теперь определиться Центральному районному суду Волгограда 2 материалы уже направлены в суд для рассмотрения.

– Санкция статьи предусматривает наказание в виде наложения административного штрафа в размере до десяти тысяч рублей с наложением административного запрета на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований на до трех лет, – уточняют в главке полиции.

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»



