В Волгоградской области 16 октября начались проблемы с телесигналом

Кратковременные отключения телерадиосигнала начались в Волгоградской области 16 октября. Как сообщили V102.RU в волгоградском филиале РТРС, отключения запланированы вплоть до 22 октября и коснутся нескольких населенных пунктов. Причины – профилактические работы и солнечная интерференция – астрономическое явление, в результате которого из-за электромагнитного излучения солнца связь между техникой на Земле нарушается.



Проблемы с радио и телевидением ощутят на себе в разные часы жители Волгограда, Жирновска, Калача-на-Дону, Камышина, Михайловки, Урюпинска, а также нескольких хуторов Волгоградской области.

