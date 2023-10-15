«Больно и обидно до слёз»: под Волгоградом снесли старое здание ж/д станции

В поселке Самофаловка Городищенского района Волгоградской области за несколько дней снесли старое здание железнодорожной станции Котлубань. Об этом редакции V102.RU сообщили местные жители, которых эта новость очень расстроила.

- Больно и обидно до слез. У меня даже сердце защемило. Это было прекрасное здание с колоннами, которое можно было отреставрировать. Я не понимаю, почему решили действовать так радикально. Я уже отправила жалобы в министерство транспорта. Считаю, что это настоящее варварство, - сообщила редакции жительница поселка.

По ее словам, спецтехника снесла красивое строение всего за пару дней.

На редакционный запрос в филиале ОАО «РЖД» - Приволжская железная дорога пояснили, что старое здание железнодорожной станции Котлубань, которое находилось на балансе ОАО «РЖД», с 2020 года не использовалось в технологическом процессе станции.

- Износ конструктивных элементов строения достиг критических значений, поэтому комиссией Приволжской железной дороги было принято решение о его демонтаже. Соответствующие работы выполнила специализированная подрядная организация. По завершении работ строительный мусор был вывезен, произведена планировка территории, - рассказали в филиале.

Здесь также уточнили, что демонтированное здание не числилось в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ.

На сайте Самофаловского сельского поселения указано, что поселок Самофаловка возник при железнодорожной станции Котлубань, основанной в 1871 году. Первым около станции построил дом казак Самофалов, обосновав тем самым новый хутор – Самофаловка. В 1920 году был построен вокзал. Он был деревянным, а потом на его месте после Великой Отечественной войны построили новое кирпичное здание.

Фото: из архива ИА «Высота 102»