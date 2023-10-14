В половину домов Волгограда пришло тепло

Общество 14.10.2023 17:32
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14.10.2023 17:32
В Волгограде начали отапливать более половины домов. Как сообщили V102.RU в ООО «Концессии теплоснабжения», по состоянию на 17.00 ч. сегодня, 14 октября, тепло подается в 3760 многоквартирных домов Волгограда с централизованной системой теплоснабжения.В эксплуатацию введены уже 33 сезонных котельных, которые работают исключительно на подачу теплоносителя. Всего, таким образом, к этому часу в работу запущена 101 котельная.
Напомним, с 9 октября ООО «Концессии теплоснабжения» начали подтопку социальных объектов, а с 13 октября стартовал поэтапный запуск систем тепловых объектов, которые подают теплоноситель в муниципальный жилой фонд, ведомственные общежития, ТСЖ и ЖСК.
Ранее в администрации Волгограда заявляли о необходимости обеспечить теплоресурсом все дома к 17 октября.
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