В Волгограде обсудили безопасность в связи с событиями в Израиле

Общество 14.10.2023 09:29
0
14.10.2023 09:29
Состоялась рабочая встреча главного раввина Волгограда и Волгоградской области Залмана Иоффе, председателя Совета Волгоградского еврейского общинного центра Яэль Иоффе с руководством оперативных подразделений полиции МВД Волгоградской области. Как рассказали V102.RU в волгоградской еврейской общине, участники встречи обсудили профилактику деструктивного поведения и поддержание межнационального и межконфессионального мира и согласия.
- Нам очень импонирует такой подход руководства МВД: «Мы не занимаемся глобальными политическими вопросами. Наша задача здесь и сейчас обеспечить безопасность волгоградцев вне зависимости от национальной или религиозной принадлежности», - отметила рабанит Яэль Иоффе. - Мне кажется, в этом залог успеха – когда каждый делает свое дело и делает его хорошо.Напомним, ранее V102.RU сообщало о гибели в Израиле бывшего волгоградца Дмитрия Решетникова в результате конфликта с ХАМАС. Он служил в армии обороны Израиля.
Фото волгоградской еврейской общины VK.com
Под Волгоградом 14 октября проходит чемпионат по сбору грибов14.10.2023 12:39
Общество 14.10.2023 12:39
«Мешали работать и жить»: РКН запретил «Ситиматик-Волгоград» названивать должнику14.10.2023 12:09
Общество 14.10.2023 12:09
Аэропорт Волгограда и Палласовский район закроют для граждан Украины14.10.2023 11:33
Общество 14.10.2023 11:33
Под Волгоградом «ВАЗ-2112» врезался в столб у заправки14.10.2023 10:13
Общество 14.10.2023 10:13
По-деловому, с собакой и в поле: Андрей Бочаров отмечает день рождения14.10.2023 09:30
Общество 14.10.2023 09:30
Самым пожилым отцом в Волгоградской области стал 71-летний мужчина14.10.2023 09:11
Общество 14.10.2023 09:11
В Волгоградской области создали совет по улучшению качества жизни14.10.2023 08:18
Общество 14.10.2023 08:18
Дополнительную электричку назначили из Волгограда в Волжский14.10.2023 07:49
Общество 14.10.2023 07:49
В ЦПКиО Волгограда отметили пятницу 13-е огненным шоу — фоторепортаж «Высоты 102»13.10.2023 21:50
Общество 13.10.2023 21:50
Привокзальную площадь Волгограда закроют для машин с 16 октября13.10.2023 20:32
Общество 13.10.2023 20:32
В Волгограде запустили 92 котельные. Ждите первое тепло13.10.2023 18:56
Общество 13.10.2023 18:56
Тотальные проверки водителей начались в Волгограде13.10.2023 17:43
Общество 13.10.2023 17:43
В Волгоградской области с 1 января повысят плату за капремонт13.10.2023 16:03
Общество 13.10.2023 16:03
Евгения Панова победила в международной премии «Талантливая женщина в добывающей отрасли»13.10.2023 14:07
Общество 13.10.2023 14:07
Началась регистрация участников пятого сезона конкурса «Лига управленцев»13.10.2023 11:43
Общество 13.10.2023 11:43