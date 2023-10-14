Самым пожилым отцом в Волгоградской области стал 71-летний мужчина





В 2023 году самым пожилым папой в регионе стал 71-летний мужчина. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на данные Волгоградстата, который опубликовал любопытные сведения накануне Дня отца, который отмечается в России завтра, 15 октября. При этом в прошлом году самым пожилым папой был 73-летний житель региона. В 2023 году самым пожилым папой в регионе стал 71-летний мужчина. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на данные Волгоградстата, который опубликовал любопытные сведения накануне Дня отца, который отмечается в России завтра, 15 октября. При этом в прошлом году самым пожилым папой был 73-летний житель региона.

Между тем, средний возраст отца в Волгоградской области составляет 33 года. Зарегистрированы в регионе и случаи рождения детей у 15-летних подростков и младше. В 98% случаях отцами становились граждане России, в 2% - подданные иностранных государств. Из этих 2% на долю жителей СНГ приходится 1,8% отцов. А 0,2% - это граждане Китая, Бразилии, Германии, Гвинеи, Литвы, Кубы, Конго, Сербии, Китая и Сирии.Интересно, что у мужчин старше 60 лет рождались в основном девочки. Больше всего мальчиков родилось у мужчин в возрасте от 35 до 39 лет.По результатам социологического исследования главным качеством хорошего папы, по мнению женщин, является заботливое и уважительное отношение к матери детей. За это высказались 33% опрошенных. Еще 17% считают главным в отцах надежность.