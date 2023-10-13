Расследования

СК в Волжском заставил бизнесмена выплатить работягам более миллиона рублей

Расследования 13.10.2023 19:50
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13.10.2023 19:50


В Волжском Волгоградской области следователи регионального СУ СКР добились выплаты зарплаты работникам одной из строительных фирм. Как сообщает V102.RU, сумма ущерба составили более 1,2 миллиона рублей. 

— Следственный отдел по городу Волжскому СУ СКР по региону расследует уголовное дело, возбужденное в отношении 39-летнего директора коммерческой организации, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы), — прокомментировала информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова. — Сотрудники следственного управления при расследовании уголовного дела добились погашения задолженности по заработной плате перед всеми работниками предприятия. Сегодня денежные средства были им выплачены в полном объеме.

По версии следствия, фигурант, занимая должность директора, на протяжении 2023 года не выплачивал зарплату 11 работникам. При этом, в период образования задолженности, а также в последующие месяцы, у бизнесмена имелись средства, которых было достаточно для выплат. Однако бизнесмен расходовал их в обход закона на иные нужды. 

— В настоящее время следователи СКР проводят комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на завершение предварительного следствия, — добавила Буянова.  

Как стало известно журналистам «Высоты 102», под уголовное преследование попал руководитель ООО «Регионстройсервис» Максим Кузнецов. По данным СПАРК-Интерфакс, фирма, которая ранее обозначалась как ООО «Кедр», ведет строительство жилых и нежилых зданий. Компания зарегистрирована в Волжском по улице 87-Й Гвардейской, 43. Доходы за 2022 год составили 3 218 000 рублей. 

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»  

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