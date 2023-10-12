Андрей Бочаров предложил поставить памятник участникам СВО

Напомним, сегодня в Волгограде были переданы автомобили с ручным управлением участникам СВО, грузино-абхазских и чеченских событий.
Общество 12.10.2023 17:09
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12.10.2023 17:09
Напомним, сегодня в Волгограде были переданы автомобили с ручным управлением участникам СВО, грузино-абхазских и чеченских событий.
Эту идею губернатор Волгоградской области озвучил сегодня, 12 октября, на встрече с семьями участников СВО. Как сообщили V102.RU в администрации Волгоградской области, глава региона предложил вместе выработать концепцию и обсудить место расположения будущего мемориала. Предложение Андрей Бочарова было поддержано.- Специальная военная операция, проводимая сегодня Россией, уже стала важной и значимой частью Великой истории нашей страны. И чем дальше, тем больше будет понятно её судьбоносное значение для настоящего и будущего России. Считаю важным и правильным принять сегодня решение по установке в городе-герое Волгограде памятника участникам специальной военной операции, — сделал акцент Андрей Бочаров.
Напомним, сегодня в Волгограде были переданы автомобили с ручным управлением участникам СВО, грузино-абхазских и чеченских событий.
В Волгоградской области приступили также к масштабной работе по формированию Единой целостной системы реабилитации и восстановления здоровья участников боевых действий и членов их семей.
Фото администрации Волгоградской области
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