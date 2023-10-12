Участникам боевых действий вручили в Волгограде новые «Лады»

Сегодня, 12 октября, участникам боевых действий вручили в Волгограде ключи от новых автомобилей «Лада», передает V102.RU. Как сообщили в администрации региона, их получили участники специальной военной операции, Грузино-Абхазских событий и боевых действий в Чечне. Передача машин состоялась на площадке у амфитеатра на Центральной набережной Волгограда.





- Решение, которое мы приняли по обеспечению автотранспортом участников боевых действий, которые не могут передвигаться самостоятельно, будем продолжать исполнять. Знаю, что многие из вас этого ждали, мечтали, - сказал на торжественной церемонии губернатор Андрей Бочаров. - В мае прошлого года мы провели первое такое мероприятие. По итогам был поставлен ряд задач: необходимо не только обеспечение автотранспортными средствами, но и замена транспорта по истечении срока использования. В течение следующего года мы подойдем к решению этой задачи — вопрос уже прорабатываем.

В Волгоградской области закупка таких спецмашин - одна из более чем 30 действующих мер поддержки участников боевых действий и членов их семей. Первые 19 машин с ручным управлением были вручены в мае 2023 года.





Новые автомобили в количестве 54 штук регион закупил и для служб реабилитации и социальной защиты. Из них 29 машин передали сегодня, а оставшиеся 25 накануне уже были направлены в районы Волгоградской области. 11 автомобилей укомплектованы портативным устройствами для реабилитации на дому: аппаратами механотерапии верхних и нижних конечностей, физио- и магнитотерапии, светозвуковыми тренажерами мозга, аппаратно-программными комплексами психокоррекции и другими. Уже закуплено более 300 единиц оборудования. В числе основных получателей этой соцуслуги — инвалиды боевых действий и участники специальной военной операции.

- Ранения и травмы бывают разные. И в этом случае специалисты должны приезжать на дом к участнику боевых действий. Исходя из потребности работа по приобретению таких автомобилей будет продолжена, — заверил губернатор. - Людей нужно вернуть к социальной активности. Для этого мы должны создать единую систему поддержки, лечения и восстановления.

Фото: администрации Волгоградской области