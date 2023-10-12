В Волгограде передали ордена Мужества родным погибших героев СВО

Сегодня, 12 октября, в Волгограде передали ордена Мужества родственникам воинов, павших на СВО. Как сообщили V102.RU в музее-панораме «Сталинградская битва», торжественная траурная церемония прошла в Триумфальном зале музея, куда пришли родители, жены и дети не вернувшихся со специальной военной операции жителей региона.







Ордена Мужества получили родственники старшего сержанта Романа Попова и рядового Вячеслава Резвякова. Роман и Вячеслав из Новониколаевского района были друзьями – вместе работали, вместе отправились на СВО.

Вячеслава мобилизовали, а Роман пошел добровольцем. Они и погибли в один день в июне 2023 года.



Орден мужества передали и родным старшего лейтенанта Ярослава Рогачева из Красноармейского района Волгограда. Офицер погиб летом этого года, у него остались супруга и маленькая дочка.





20 июня в боях за один из населенных пунктов под Донецком погиб 21-летний ефрейтор Богдан Бережнов из Киквидзенского района. Молодой герой, отслужив срочную, подписал контракт с вооруженными силами РФ. За героизм, проявленный в боях, его посмертно представили к награде.





Орден Мужества получили и родные жителя Котовского района Евгения Кривохижина. Евгений был мобилизован одним из первых, погиб в возрасте 32 лет.





Также награды были вручены родным ефрейтора Дмитрия Малашина, рядовых Николая Шевченко, Александра Гирейко и Юрия Киреева.





Фото музея-панорамы "Сталинградская битва"