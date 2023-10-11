Общество

Волгоградцам озвучили основные источники доходов областной казны

Общество 11.10.2023 19:06
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11.10.2023 19:06


Управление ФНС России по Волгоградской области подвело итоги поступлений налогов в консолидированный бюджет региона за девять месяцев 2023 года. Налоговики назвали V102.RU основные источники доходной части областной казны. 

— За истекший период поступления в бюджет области составили 98,6 миллиарда рублей с темпом роста 117,3 процента, — заявили в УФНС по региону. — Основная часть средств поступила в виде налога на прибыль (33,6 миллиарда рублей), темп роста составил 128,5 процента. Также казну пополнил НДФЛ в размере 33,8 миллиарда рублей при темпе роста 119,6 процента.

Помимо этого, к основным источникам доходной части регионального бюджета отнесены акцизы по подакцизным товарам в размере 12,9 миллиарда рублей с темпом роста 111,3 процента. По УСН налоговые органы отчитались о поступлении 6,7 миллиарда рублей (темп роста составил 107,8 процента). Налог на имущество организаций добавил еще с 7,2 миллиарда рублей к областному бюджету. В этом случае рост составил 118,5 процента.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

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