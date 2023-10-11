Общество

«Паутина» по всей России. В Волгограде Подоляка формирует войска для информационного фронта

Общество 11.10.2023 20:04
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11.10.2023 20:04


Известный военно-политический блогер украинского происхождения Юрий Подоляка сегодня, 11 октября, выступил в Волгограде со своей лекцией, где рассказал о цели своего приезда, работе ЦИПСО, буднях информационной войны и важности идеологии. Как сообщает V102.RU, военный обозреватель раскрыл секреты блогеров студентам Волгоградского государственного социально-педагогического университета в рамках историко-просветительского форума «Курс молодого бойца. Информационный фронт».


— Цель моего приезда проста. Продолжается курс бойца информационного фронта. В Волгограде собраны около 60 молодых перспективных ребят, из которых нам предстоит взращивать лидеров общественных мнений. Особенно важно, что это молодежь до 30 лет. Потому что люди старшего поколения, какими бы умными они ни были, и как бы молодежь ни была заинтересована в их информации, все-таки мы не можем так ее донести до молодого поколения, как это могут сделать сверстники. Потому что они общаются на одной волне и соответственно лучше впитывают нужную информацию, — пояснил Подоляка.  

По словам эксперта, его команда планирует стать неким плацдармом для роста будущих лидеров информповестки, которые со временем смогут вытеснить тех, для кого Россия является лишь временным пунктом назначения и средством заработка. 

— Одна из основных задач — формирование новой информационной среды. Это не вытаскивание тех самых лидеров мнений за волосы при помощи всяких грантов и прочего, а именно создание среды. Вот эти 60 человек быстро обрастут горизонтальными связями. За нашими плечами уже есть подобный опыт в Туле. Ребята после прохождения курса продолжают оставаться на связи, поддерживают друг друга, помогают в проектах, подтягивают других. Все это позволяет всем вместе двигаться вперед, — считает Юрий Подоляка. — Я очень надеюсь, что ребята в Волгограде точно так же сформируют свою среду, потом эти две среды тоже объединятся и таким образом будет «паутина» по всей России. Опираясь на них, мы можем выстраивать, в том числе идеологию — то, к чему, в конце концов, будут стремиться наши дети, — уверен блогер.  


Уточняется, что ребята прошедшие курс, станут независимыми блогерами, устроятся в СМИ, начнут преподавательскую деятельность.   

— Есть и те, кто видят себя чиновниками. Здесь не делается упор непосредственно на информационщиков, классических журналистов. Я считаю, что это не совсем продуктивно, — утверждает военный обозреватель. — И этот курс, который сейчас собрался в Волгограде, эти ребята уже имеют какие-то достижения, у них есть определенный потенциал. 


Юрий Подоляка признался, что для него самое главное — защитить Россию от тех, кто пытается ее уничтожить. 

— У нашего противника есть сетка, которая включает в себя примерно 37 нарративов. Эти тезисы внедряются в наше общество, мол, все плохо, мы проигрываем, лишаемся будущего. С этим я и предлагаю бороться. Создавать противовес, чтобы формировать объективную картину реальности, — отметил обозреватель. 


На прощание Подоляка пожелал студентам ВГСПУ оставаться бунтарями, но при этом слушать голос разума, чтобы созидать, воплощать свои самые смелые мечты и делать этим Россию еще сильнее. 

Напомним, историко-просветительский форум РВИО «Курс молодого бойца. Информационный фронт» объединил 80 начинающих журналистов, блогеров, историков из 25 регионов России, в том числе ДНР и ЛНР. В течение пяти дней молодых людей ждет усиленная образовательная и практическая программа по созданию полезного и интересного просветительского контента, развитию сообществ в социальных медиа и реагированию на фейки.

Справка

Юрий Подоляка — военно-политический блогер украинского происхождения, журналист. На своем военно-политическом канале обсуждает и анализирует острые геополитические темы. С 2014 года освещает события в Донбассе. На Украине обозревателю заочно предъявили обвинения по пяти статьям, в том числе о госизмене и действиях, направленных на захват власти. 






Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

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