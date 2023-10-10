Общество

В Волгоград съехались блогеры из 25 регионов

Общество 10.10.2023 20:56
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10.10.2023 20:56


В Волгограде сегодня, 10 октября, открылся открылся историко-просветительский форум РВИО «Курс молодого бойца. Информационный фронт». Об этом сообщили V102.RU в общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество».  
Мероприятие объединило 80 начинающих журналистов, блогеров, историков из 25 регионов России, в том числе Донецкой и Луганской Народных Республик. В течение 5 дней молодых людей ждет усиленная образовательная и практическая программа по созданию полезного и интересного просветительского контента, развитию сообществ в социальных медиа и реагированию на фейки.

Торжественная церемония открытия историко-просветительского форума прошла на площадке музея-заповедника "Сталинградская битва".  Помощник Президента Российской Федерации, председатель РВИО Владимир Мединский в обращении к участникам пожелал им творческих успехов, вдохновения и побед на информационном фронте.
- «Курс молодого бойца» дает прекрасную возможность обменяться опытом, получить новые знания и навыки в сохранении исторической правды и борьбы с усиливающимися информационными атаками на нашу культуру, историю, традиции и ценности, - отметил Владимир Мединский.
Форум проводится Российским военно-историческим обществом и администрацией Волгоградской области при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации в рамках национального проекта «Образование».

Почетными гостями церемонии открытия стали председатель Регионального отделения РВИО в Волгоградской области Виктор Василевский, начальник штаба регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения "Юнармия" Волгоградской области Денис Харитонов, медиаменеджер, автор Telegram-канала "Дорогая Хурма" Лариса Ржондовская, блогер, контент-мейкер, редактор сайта "AfterShock.News" Сергей Брекотин.
Экспертами Форума выступят известные журналисты и блогеры с большой аудиторией, общественные деятели, государственные деятели, Герои специальной военной операции. В рамках мероприятия молодых людей ожидают образовательные лекции, практикумы, мастер-классы, спортивные состязания, а также досуговая программа. Кроме того, участники форума посетят знаковые исторические и культурные достопримечательности Волгоградской области.
Фото Российского военно-исторического общества
 

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