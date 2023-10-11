Общество

Жительница Волгоградской области придумала второго ребенка ради маткапитала

Общество 11.10.2023 21:36
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11.10.2023 21:36


Жительницу Жирновского района Волгоградской области уличили в мошенничестве с маткапиталом. Как сообщили V102.RU в прокуратуре Волгоградской области, в 2020 году, предоставив фальшивые документы, 24-летняя женщина зарегистрировала второго ребенка в ЗАГС Краснодара. На основании этого она получила материнский капитал и другие пособия, положенные в связи с рождением второго ребенка.

Однако в ходе проверки соблюдения бюджетного законодательства при предоставлении социальных пособий, проведенной прокуратурой, выяснилось, что женщина воспитывает одного ребенка, а второго у нее никогда не было. Молодая мама в итоге стала фигуранткой уголовного дела. Всего она незаконно получила от государства более 600 тысяч рублей.

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