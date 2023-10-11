В 19 муниципалитетах Волгоградской области запустили отопление

Между тем, сегодня в некоторых населенных пунктах Волгоградской области уже выпал первый снег.
Общество 11.10.2023 13:25
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11.10.2023 13:25
Между тем, сегодня в некоторых населенных пунктах Волгоградской области уже выпал первый снег.
В 17 муниципальных районах и двух городских округах Волгоградской области стартовал отопительный сезон. Как сообщили в комитете ЖКХ Волгоградской области, запущены котельные, тепло начало поступать в учреждения образования, здравоохранения, социальной сферы и жилой фонд.Постановления о начале подтопки приняты в Волгограде, Волжском, Алексеевском, Быковском, Даниловском, Еланском, Иловлинском, Камышинском, Киквидзенском, Нехаевском, Николаевском, Новониколаевском, Ольховском, Руднянском, Серафимовичском, Среднеахтубинском, Старополтавском, Фроловском, Чернышковском районах. В Волжском, в частности, сегодня, 11 октября, начнут подавать тепло в многоквартирные дома. О старте отопительного сезона заявили в Урюпинске и Урюпинском районе, Еланском, Иловлинском, Котельниковском, Нехаевском, Среднеахтубинском, Чернышковском районах.
Между тем, сегодня в некоторых населенных пунктах Волгоградской области уже выпал первый снег.
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