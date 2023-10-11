В Волгограде борт на Москву вернули на стоянку из-за поломки

В аэропорту Волгограда самолет, следовавший в Москву, пришлось вернуть на стоянку. Как сообщает V102.RU, причиной послужила неисправность одной из систем.

— 10 октября 2023 года По электронной почте от Регионального центра Единой системы организации воздушного движения (Ростов-на-Дону) получено первичное сообщение об авиационном событии, что в 09.59 после выталкивания и запуска двигателей командир воздушного судна принял решение о возврате на стоянку по причине неисправности системы кондиционирования, — поясняют авторы Telegram-канал Aviaincident.

Уточняется, что самолет А320 следовал рейсом AFL 1189 из аэропорта Гумрак в Шереметьево. Эксплуатантом воздушного борта выступает ПАО «Аэрофлот». Пресс-секретарь ПАО «Международный аэропорт Волгоград» Анастасия Голодова подтвердила инцидент.

Фото: архив ИА «Высота 102»

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