Волгоградским чиновникам купят спецтелефоны для сохранения гостайны





Семь миллионов рублей выделено из бюджета Волгоградской области для обеспечения сотовой связью сотрудников администрации региона. Как сообщает V102.RU со ссылкой на сайт госзаказов, комитет информационных технологий объявил соответствующий аукцион. Услуги должны быть оказаны для обладателей 450 сим-карт, еще 100 сим-карт исполнитель предоставит в качестве резервных. Семь миллионов рублей выделено из бюджета Волгоградской области для обеспечения сотовой связью сотрудников администрации региона. Как сообщает V102.RU со ссылкой на сайт госзаказов, комитет информационных технологий объявил соответствующий аукцион. Услуги должны быть оказаны для обладателей 450 сим-карт, еще 100 сим-карт исполнитель предоставит в качестве резервных.

Основной перечень требований к сотовой связи стандартный – это наличие мобильного интернета, международного доступа, бесплатное предоставление переадресации вызовов, определитель или антиопределитель номера, голосовая почта, доступ к сетям связи общего пользования и т.д. Услуги должны оказываться до 30 ноября 2025 года.Однако есть и необычная деталь. Так, заказчик оговаривает предоставление возможности пользоваться оборудованием с дополнительным шифрованием для обмена информацией, содержащей государственную тайну, с использованием специальных сотовых телефонов. В разъяснении, подписанным председателем комитета информационных технологий Алексеем Кидаловым, подчеркивается, что пока таких аппаратов нет, однако в следующем году будут предусмотрены бюджетные средства на их закупку. Но количество спецтелефонов не оговаривается.