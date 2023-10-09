В Волгограде 9 октября начался отопительный сезон

В Котовском районе Волгоградской области, между тем, было рекомендовано обеспечить подтопку социальных, медицинских и дошкольных учреждений, а также многоквартирного фонда еще с 7 октября. Один детский сад и одна школа, имеющие индивидуальные котельные, уже отапливаются.
В Урюпинске отопительный сезон стартовал сегодня, 9 октября. Жители Волжского ждут соответствующего решения от властей своего города. Ведь волжане платят за отопление круглый год и, как они шутят, у них в квартирах должны топить и летом.