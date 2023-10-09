Общество

В Волгограде 9 октября начался отопительный сезон

Общество 09.10.2023 12:09
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09.10.2023 12:09


Сегодня, 9 октября, началась подтопка образовательных и медицинских учреждений Волгограда. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на администрацию города. В мэрии уточнили, что подача тепла осуществляется по заявкам их руководителей. 
В Волгограде власти решили не дожидаться предписанного нормативами пятидневного периода со среднесуточной температурой воздуха ниже +8 градусов.
В Котовском районе Волгоградской области, между тем, было рекомендовано обеспечить подтопку социальных, медицинских и дошкольных учреждений, а также многоквартирного фонда  еще с 7 октября. Один детский сад и одна школа, имеющие индивидуальные котельные, уже отапливаются.
В Урюпинске отопительный сезон стартовал сегодня, 9 октября. Жители Волжского ждут соответствующего решения от властей своего города. Ведь волжане платят за отопление круглый год и, как они шутят, у них в квартирах должны топить и летом.
 

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