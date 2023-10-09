Под Волгоградом боевые машины преодолевают крутой подъем

Мотострелки в Волгоградской области сдают зачеты на управление боевыми машинами в экстремальных условиях, передает V102.RU.

По информации Южного военного округа, самое сложное задание - крутой подъем, на котором водителю необходимо поставить в определенном месте боевую машину на тормоз, а потом возобновить движение без остановки двигателя и скатывания за обозначенные границы.

Военнослужащим предстоит преодолеть и другие препятствия, такие как «Колейный мост», «Противотанковый ров», «Участки маневрирования» и прочее.

Фото: ЮВО