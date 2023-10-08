Общество

Минобороны России наградило мобилизованного и контрактника из Волгоградской области

Общество 08.10.2023 19:25
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08.10.2023 19:25


Наград Минобороны Российской Федерации удостоены мобилизованный и контрактник из Волгоградской области. Как сообщает V102.RU, отмеченные военным ведомством участники СВО — братья из Урюпинского района. 


— Приказом Министра обороны РФ Дмитрий и Михаил У. родом из хутора Черкасского за отличие, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении задач в боевых условиях, награждены медалями «За боевые отличия», — сообщает Telegram-канал «Мобилизация34».  


Известно, что один из братьев — Дмитрий — в рядах контрактников участвует в СВО с первых дней. Его брата Михаила призвали по частичной мобилизации осенью 2022 года. Уточняется, что ранее Дмитрий У. указом президента России Владимира Путина был отмечен медалью Жукова. 

Фото: «Мобилизация34» / t.me, Павел Мирошкин ИА «Высота 102»  

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