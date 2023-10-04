Волгоградскому разведчику из зоны СВО в третий раз вручили госнаграду

Спецназовец из Волгоградской области, участвующий в СВО, в третий раз удостоен высокой государственной награды. Как сообщает V102.RU со ссылкой на администрацию Дубовского района, военный участвует в боевых действиях на Запорожском направлении.

— Участник спецоперации из поселка Роднички Нехаевского района Иван Л. награжден орденом Мужества. Государственная награда вручена ему за самоотверженность, смелые и решительные действия, совершенные при исполнении воинского долга в условиях, сопряженных с риском для жизни, — рассказали информагентству в администрации района.

Уточняется, что после начала СВО наш земляк заключил контракт с Минобороны.

— Прадед Ивана в годы Великой Отечественной войны сражался в Сталинграде и бился за легендарный Дом Павлова. Когда пришел черед отстаивать интересы Отчизны его правнуку, тот не посрамил памяти своего предка-фронтовика, — добавили в районной администрации.

Известно, что наш земляк служит в одном из подразделений спецназа на должности разведчика. Ранее боец за отличные показатели при несении службы был награжден медалями Жукова и «За воинскую доблесть» II степени.

Фото: администрация Дубовского района

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