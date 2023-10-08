Воспитанники волгоградского детдома встретились с игроками «Динамо-Синары»

В Волгограде воспитанники Серафимовичского детского дома стали гостями гандбольного матча с участием «Динамо-Синары». Как сообщает V102.RU, ребята пообщались с игроками и получили подарки.
— После матча с «Черноморочкой» игроки «Динамо-Синары» вручили подарки и клубные шарфы, а голкипер бело-голубых Мария Дувакина передала воспитанникам детского дома свой вратарский свитер, — рассказали информагентству в ВООО «Динамо».
Детский дом взяло под опеку руководство общества «Динамо» и спортивной одноименной школы по гандболу. Напомним, гандболистки «Динамо-Синары» накануне у себя дома уступили новороссийской «Черноморочке». Разница составила всего четыре забитых мяча.
Фото: ВООО «Динамо»
Читайте также:
Не помогли родные стены. «Динамо-Синара» в упорной борьбе уступило «Черноморочке» в Волгограде