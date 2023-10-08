Общество

Воспитанники волгоградского детдома встретились с игроками «Динамо-Синары»

Общество 08.10.2023 08:34
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08.10.2023 08:34


В Волгограде воспитанники Серафимовичского детского дома стали гостями гандбольного матча с участием «Динамо-Синары». Как сообщает V102.RU, ребята пообщались с игроками и получили подарки. 

— После матча с «Черноморочкой» игроки «Динамо-Синары» вручили подарки и клубные шарфы, а голкипер бело-голубых Мария Дувакина передала воспитанникам детского дома свой вратарский свитер, — рассказали информагентству в ВООО «Динамо». 

Детский дом взяло под опеку руководство общества  «Динамо» и спортивной одноименной школы по гандболу. Напомним, гандболистки «Динамо-Синары» накануне у себя дома уступили новороссийской «Черноморочке». Разница составила всего четыре забитых мяча.  

Фото: ВООО «Динамо»

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