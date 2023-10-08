Какая погода ждет жителей Волгограда и области на новой неделе

В Волгоградской области в начале новой недели прогнозируются заморозки. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградский ЦГМС, ночные температуры упадут до -1 °С.

— Понедельник 9 октября принесет с собой в область кратковременные и умеренные осадки в виде дождя с ветром юго-западного направления 7-12 м/с. Местами его порывы составят 15-18 м/с. Ночью за окном 0...+5 °С, в дневные часы +7...+12 °С, — рассказали информагентству в Волгоградском гидрометцентре. — Во вторник, 10 октября, в отдельных районах пройдут небольшие дожди. Ветер западный со скоростью 7-12 м/с. В ночной период температура опустится до -1...+4 °С, после обеда столбики термометров покажут +6...+11 °С.

В Волгограде в первый рабочий день новой недели ночью ожидается небольшой дождь. Днем вероятны кратковременные осадки. Ветер юго-западный 7-12 м/с с порывами до 15-18 м/с. Ночью в облатсном центре +3...+5 °С, днем температура составит +9...+11 °С.

— Во вторник, 10 октября, будет относительно сухо. Ветер подует с запада со скоростью 7-12 м/с. Ночью по городу +2...+4 °С, днем +9...+11 °С, — добавили в ЦГМС.

По данным сервиса Gismeteo, с 9 по 15 октября в Волгограде будет ветрено и сыро. Самым холодным днем новой недели окажется среда, 11 октября. В эти сутки дневная температура не поднимется выше +8 °С. В среду и пятницу пройдут дожди. Небольшое потепление ожидается лишь с четверга. Самым комфортным днем станет воскресенье — воздух в дневные часы прогреется до +19 °С. Самая холодная ночь ожидается в четверг. Ночью в городе на Волге будет всего +1 °С.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»